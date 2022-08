Manchester United, prosegue la stretta su Antony: il brasiliano va in tribuna anche a Utrecht

Sono ormai giorni, settimane che il Manchester United prosegue nell’azione di mercato per arrivare ad Antony

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono ormai giorni, settimane che il Manchester United prosegue nell’azione di mercato per arrivare ad Antony, esterno brasiliano dell’Ajax richiesto esplicitamente da Ten Hag, che l’ha già allenato ad Amsterdam. Con in ballo cifre molto alte (l’ultima richiesta dei Lancieri si attesta sui 100 milioni di euro), il giocatore continua a non prendere parte agli impegni della sua squadra. Nella sfida in casa dell’Utrecht (fischio d’inizio alle 12:15) non è infatti neanche in panchina. Lì, invece, siede Lorenzo Lucca, arrivato quest’estate.