Mandava nel mirino: può arrivare subito oppure gratis a giugno

Reinildo Mandava continua ad essere un obiettivo. L'esterno del Lille è in scadenza di contratto, non rinnoverà e dunque potrà, nel caso, accordarsi col Napoli a gennaio ma per trasferirsi in Italia nella prossima stagione. Il Napoli potrebbe pensare di anticipare il suo arrivo trovando l'intesa col club francese, ma al momento sono altre le priorità. Lo scrive il Corriere dello Sport.