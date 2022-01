Mandava, niente Napoli: l'esterno è a Madrid per firmare con l'Atletico

Niente Napoli per Reinildo Mandava: l'esterno del Lille, in scadenza di contratto a giugno, è appena sbarcato a Madrid per firmare con l'Atletico Madrid. Il calciatore era obiettivo del Napoli, che però nelle ultime settimane aveva virato su Olivera del Getafe.

Queste le ultime su Olivera.

Nel corso della ‘Domenica Sportiva’ su Rai2, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato: “Julian Alvarez, che il Napoli aveva seguito, sta per firmare con il Manchester City. Il club inglese è disposto, avendo più cash degli azzurri, a pagare la clausola e a giugno si porterà a casa l’attaccante del River Plate.

Difficilmente il Napoli porterà già a gennaio Mathias Olivera. C’è un principio d’accordo col giocatore e va trovato anche col Getafe. Ad oggi non c’è nessuna firma, c’è un dialogo tra Napoli e Getafe, ma non così spedito. Quindi è difficile che il Napoli possa prendere a gennaio un vice Mario Rui e quasi sicuramente Spalletti confermerà Ghoulam”.