Mané in Arabia, Kane al Bayern Monaco: è quasi fatta. Sarà battuto il record di spesa

Nonostante gli 11 mesi residui di contratto, il centravanti è valutato dagli Spurs 100 milioni di euro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime notizie in arrivo dalla Germania: il Bayern è pronto a battere il proprio record di spesa per l'acquisto di un calciatore. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland c'è ottimismo per la buona conclusione del trasferimento di Harry Kane dal Tottenham al club bavarese.

Nonostante gli 11 mesi residui di contratto, il centravanti è valutato dagli Spurs 100 milioni di euro. In ogni caso il Bayern pagehrà una cifra superiore a quella scucita nel 2019 per strappare Lucas Hernandez all'Atlético Madrid. Il trasferimento sarà parzialmente finanziato dalla cessione di Sadio Mané. L'attaccante senegalese sta completando il trasferimento all'Al Nassr per un prezzo di cartellino di 35 milioni di euro.