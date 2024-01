Mangala si avvicina: operazione in prestito

Orel Mangala, centrocampista classe 1998 del Nottingham Forest, è un obiettivo concreto per il NapoliOrel Mangala, centrocampista classe 1998 del Nottingham Forest, è un obiettivo concreto per il Napoli

Orel Mangala, centrocampista classe 1998 del Nottingham Forest, è un obiettivo concreto per il Napoli. 18 presenze e un gol per lui quest'anno in Premier League. Avanza l'ipotesi prestito come scritto da Gianluca Di Marzio sul suo sito. Il Napoli dunque potrebbe chiudere tre operazioni nel giro di poco tempo: Mangala il centrocampista muscolare, Barak la mezzala tecnica e Traoré il jolly offensivo per provare a risalire nel girone di ritorno.

Sul sito si legge: "Come detto negli scorsi giorni, il profilo di Orel Mangala, centrocampista del Nottingham Forrest, piace sia al Napoli che alla Juventus. Gli azzurri stanno avanzando nella trattativa per assicurarsi il prestito del belga".