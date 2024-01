Mangala verso l'addio: l'ex obiettivo del Napoli cercato da un club francese

L'ex obiettivo del Napoli Orel Mangala è finito nel mirino del Lione

Dopo aver tesserato Nemanja Matic il Lione va alla caccia di un altro centrocampista per potenziare il proprio centrocampo e guarda in Premier League. Il primo obiettivo del club francese è Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, cercato dal Napoli tra fine dicembre e inizio gennaio. Tuttavia gli Spurs sembrano aver chiuso alla cessione del danese fino a fine stagione. Come riporta Footmercato, come alternativa si sonda il terreno per il belga Orel Mangala, che sembrava il principale indiziato per la mediana azzurra prima dell'arrivo di Leander Dendoncker.