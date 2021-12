Manolas, cartellino ammortizzato al 90%: ecco quanto serve per evitare la minusvalenza

Kostas Manolas fu acquistato nel 2019 per 21 milioni di euro più il cartellino di Amadou Diawara valutato 15 milioni, per un totale di 36 milioni di euro (le due operazione furono slegate per questioni di bilanci), e firmò un contratto di cinque anni, fino al 2024. Due anni e mezzo dopo il difensore greco è pronto a fare le valigie, direzione Olympiacos. Ma quanto servirebbe economicamente al Napoli per evitare una minusvalenza?

Cartellino ammortizzato quasi interamente

Il Napoli per i contratti quinquennali prevede un ammortamento a quote decrescenti del 40% primo anno, 30% secondo, 20% terzo, 7% quarto e infine il 3%. Per Manolas quindi ha già ammortizzato il 90% dei 36mln di euro investiti tra fisso e la contropartita tecnica. Al bilancio prossimo, dunque, sarebbe iscritto per 3,6 milioni. E' questa la cifra che permetterebbe ad Aurelio De Laurentiis di evitare la minusvalenza, l'Olympiacos sarà pronto a sborsarla?