Manolas in partenza: ci riprova l'Olympiakos dopo il tentativo estivo

Il Napoli si muove per il mercato di gennaio, ma al momento la lista dei 25 è completa, però qualcuno potrebbe partire. Uno di questi può essere Manolas. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Manolas è sempre un soggetto dei desideri dell’Olympiakos e si sa come vanno certi amori, che fanno certi giri lunghi". Già in estate il greco era stato cercato dalla sua ex società.