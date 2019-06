Manolas, la clausola scatta solo il 1 luglio: la Roma tratta col Napoli per incassare al 30 giugno

Tiene banco in questi giorni il rumors riguardante Kostas Manolas. Il Napoli potrebbe decidere di pagare la clausola rescissoria da 36mln di euro valida anche per l'Italia, qualora non dovesse accordarsi con la Roma, e sui social in tanti si chiedono perché il club non l'abbia già fatto. In realtà, non essendoci stato rinnovo non sarebbero cambiate le condizioni sulla clausola e sarebbe esercitabile solo dal 1 luglio (tra l'altro con pagamento in due soluzioni). Anche per questo la Roma, che ha necessità di realizzare plusvalenze (per circa 40-45mln) entro il 30 giugno, starebbe trattano con il Napoli.