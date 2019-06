Manolas-Napoli, Giuntoli e Raiola stanno definendo gli ultimi dettagli del contratto

Kostas Manolas sarà il prossimo colpo di mercato del Napoli e questo pare ormai certo, anche se le parti stanno limando gli ultimi dettagli. Non si ferma il calciomercato, nemmeno nel fine settimana. In queste ore, il Napoli - riferisce Tuttomercatoweb.com - è al lavoro per definire il secondo acquisto di questa finestra di calciomercato dopo Di Lorenzo. Giuntoli e Raiola stanno infatti definendo i dettagli del contratto del difensore greco dopo che il club partenopeo e la Roma hanno raggiunto un accordo sul cartellino, con Amadou Diawara inserito nell'affare.