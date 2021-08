Manolas-Olympiacos, operazione complicata per i costi: le cifre in ballo

L'operazione per la cessione di Kostas Manolas all'Olympiacos di cui si parla nelle ultime ore esiste, ma è molto complicata. Per un motivo semplice: le cifre in ballo. Lo spiega anche il Corriere del Mezzogiorno: "L’Olympiakos sogna il ritorno di Manolas (ieri assente come Zielinski per affaticamento), che tornerebbe volentieri in Grecia, ma i costi sono complicati: servono 15 milioni per il cartellino più l’ingaggio (contratto fino al 2024 a 4,5 milioni di euro a stagione)".