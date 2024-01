Manolas torna subito in Italia? Ci pensa una squadra che lotta per salvarsi

Kostas Manolas continua a flirtare con il possibile ritorno in Italia in questo mercato di gennaio

Kostas Manolas continua a flirtare con il possibile ritorno in Italia in questo mercato di gennaio. Dopo i tentativi del Sassuolo, il centrale greco ex Roma e Napoli era diventato un'idea della Salernitana. Il club campano però ha poi deciso di chiudere per Jerome Boateng e Pasalidis, oltre a trattare Marco Pellegrino del Milan, abbandonando di fatto la pista legata al greco.

Che ora, secondo quanto raccolto da TMW, è un'idea forte dell'Hellas Verona. Il club scaligero ha incontrato più difficoltà del previsto a chiudere per Kurtulus dell'Hammarby, da qui la virata decisa proprio su Manolas. Il classe '91 è attualmente svincolato dopo l'avventura allo Sharjah FC e l'Hellas sta provando a trovare l'accordo per riportarlo in Serie A a parametro zero.