Manolas vuole tornare in Europa, ma la Salernitana non lo convince

Manolas cerca una nuova sistemazione, gli piacerebbe tornare a giocare in un campionato più competitivo e la Serie A può essere una soluzione.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kostas Manolas è alla ricerca di una nuova sistemazione. A inizio settimana, il difensore ellenico ha annunciato la risoluzione del contratto con lo Sharjah FC, club degli Emirati Arabi Uniti con cui un anno e mezzo fa aveva sottoscritto un contratto di due stagioni: 41 presenze per lui con la società araba prima della risoluzione, arrivata a pochi mesi dalla naturale scadenza del contratto.

E adesso? Manolas cerca una nuova sistemazione, gli piacerebbe tornare a giocare in un campionato più competitivo e la Serie A può essere una soluzione. Al ragazzo classe '91 non convince, però, l'ipotesi Salernitana. Negli ultimi giorni c'è stato un contatto diretto tra l'ex Napoli e Walter Sabatini, ma la proposta arrivata da quello che è stato il suo direttore sportivo ai tempi della Roma non ha sortito (almeno per il momento) i risultati sperati. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.