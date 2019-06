Manovre a centrocampo: il Napoli non molla Almendra, ma due azzurri vanno ceduti

Una difesa da sistemare, un attacco da completare, ma anche un centrocampo da potenziare, almeno dal punto di vista numerico. Sono previste manovre di mercato anche in mezzo al campo e l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne parla: "Su Diawara c’è il Wolverhampton- sul quale Mendes ha molta voce in capitolo mentre per il croato Rog si è fatto avanti il Cagliari anche se al momento il club azzurro nel reparto nevralgico è un po’ «corto» al punto da volersi rimpinguare con Almendra, talentuoso classe 2000 del Boca Juniors".