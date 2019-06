Marca annuncia la rivoluzione Villarreal: può partire anche Fornals

Sarà rivoluzione in estate per il Villarreal. Stando a quanto riportato da Marca, ci sono addirittura 7-8 calciatori sulla lista partenze: Dani Raba, l’ex Napoli Victor Ruiz, Javi Fuego quasi certamente andranno via, ma saranno valutate anche offerte per Samu Chukwueze, Alfonso Pedraza e infine Pablo Fornals, accostato fortemente al Napoli da diversi mesi. A questi va aggiunto l’addio del capitano Bruno Soriano.