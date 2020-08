Marca - Benfica, Cavani è sempre il sogno: ma manca l'accordo economico

Edinson Cavani, ex attaccante del Napoli, resta il sogno del Benfica. Il club lusitano continua a trattare con l'entourage del giocatore per poter trovare un accordo ma, secondo quanto riportato da Marca, ancora non si riesce a trovare un'intesa tra le parti. Le prossime settimane potranno essere decisive, i portoghesi proveranno l'ennesimo assalto al Matador che continua ad allenarsi da solo in Uruguay.