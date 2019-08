Marca - Hysaj, il Valencia valuta diversi profili oltre all'albanese

Elseid Hysaj trai nomi valutati dal Valencia per sostituire l'infortunato Piccini, ma non l'unico. Questo è quanto scrive il portale iberico MARCA, che spiega come il club andaluso stia valutando anche altri profili per rinforzare la corsia destra della difesa. Ricordiamo che nella serata di ieri Mario Giuffredi, agente del classe '94, aveva pubblicamente svelato l'esistenza di contatti col Valencia.