Marca insiste: Mendes atterrato stamattina in Italia, ADL pronto a trattare per James

Jorge Mendes sarebbe atterrato questa mattina in Italia - stando a quanto riferito dall'edizione online di Marca - per negoziare con il club italiano il possibile passaggio di James Rodriguez in azzurro. L'interesse del sodalizio partenopeo continua ad essere alto, anche se le condizioni dell'operazione non sono semplici per il Napoli. E' proprio per questo che l'agente del colombiano ha viaggiato fino all'Italia, in modo da trovare una soluzione.

ADL PRONTO A TRATTARE - Il quotidiano informa che, malgrado le sue dichiarazioni, Aurelio De Laurentiis è pronto ad andare avanti nella trattativa, visto che James Rodriguez è un desiderio espresso da Carlo Ancelotti. L'ipotesi Atletico Madrid non è ancora da scartare, ma Mendes è nel nostro Paese per trovare in primis un accordo che soddisfi le richieste economiche del giocatore. Solo dopo fungerà da intermediario tra Napoli e Real Madrid affinché l'operazione vada in porto.