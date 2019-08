Marca - James verso la convocazione, ma per Zidane resta la sesta scelta a centrocampo

James Rodriguez potrebbe essere convocato da Zidane, scrive il quotidiano spagnolo Marca sottolineando che la situazione del colombiano è cambiata nell'ultima settimana. Rimasto fuori da tutte le amichevoli, James potrebbe entrare nelle rotazioni anche se per ora è il sesto centrocampista dietro Modric, Isco, Valverde, Casemiro e Kroos e il mancato arrivo di un altro giocatore in questo reparto - i blancos hanno cercato a lungo Van de Beek e Pogba - potrebbe farlo entrare in gruppo.