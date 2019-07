Marca - James vuole solo restare a Madrid! Se non ci fosse Zidane rimarebbe al Real

I tifosi del Napoli sognano James Rodriguez ma da settimane in Spagna si parla della sua volontà di restare a Madrid. Dove, esattamente? Ne parla il quotidiano Marca: il calciatore resterebbe volentieri al Real se non ci fosse Zidane come allenatore, ma dato che il francese è sulla panchina dei Blancos il colombiano spera di trasferirsi all'Atletico dove sarebbe protagonista. Ma il ko per 7-3 in amichevole ha frenato la trattativa tra i due club. Una cosa è certa: il quotidiano non nomina mai il Napoli che, secondo le fonti spagnole, sembra esser tagliato fuori dalla corsa al talento di Medellin.