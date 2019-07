Marca - L'Atletico prova a chiudere per James: l'affare si farà salvo rilanci del Napoli

L'Atletico Madrid stava sfogliando la margherita per un altro colpo di mercato: Christian Eriksen o James Rodriguez? Nelle ultime ore - si legge sull'edizione online di Marca - la dirigenza rojiblanca s'è convinta a dare l'assalto alla stella colombiana, obiettivo di mercato del Napoli. Adesso resta solo da negoziare il prezzo del cartellino con il Real Madrid, che chiede circa 40 milioni di euro.

NESSUN VETO - L'ex Bayern Monaco ha dato il suo benestare all'Atletico Madrid, può giocare volentieri nella squadra rivale al suo attuale club. E anche per il Real Madrid non ci sono problemi a trattare con i cugini Colchoneros. D'altronde Florentino Perez vuole chiudere l'affare entro il 29 luglio, circostanza che favorisce l'Atletico e non il Napoli, che invece vorrebbe trattare ancora sul prestito. Per questo, salvo rilanci last minute di De Laurentiis, nei prossimi giorni Simeone potrebbe chiudere l'operazione.