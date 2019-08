Marca - Nonostante gli infortuni, non c'è spazio per James nei tre possibili moduli di Zidane

James Rodriguez è stato convocato per l'esordio in Liga previsto quest'oggi col Celta Vigo. Nonostante l'infortunio di Hazard e tante altre assenze, nei vari sistemi di gioco che potrebbe adottare Zidane - e proposti quest'oggi da Marca - non c'è posto per James Rodriguez. Nel 3-5-2 già provato con Salisburgo e Roma a centrocampo ci sarebbero Kroos, Casemiro e Modric ed in attacco Isco e Benzema. Nel 4-3-1-2 Isco sarebbe il trequartista dietro Jovic e Benzema mentre nel 4-3-3 ci sarebbero Vinicius, Benzema e Lucas Vazquez ed in alternativa anche Bale.