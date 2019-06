Marca: "Real Madrid deve cedere, James può andare al Napoli"

La lista è lunga, in dodici sono pronti per lasciare Madrid. Secondo Marca Navas, Lucas Vazquez, Nacho, Vallejo, Theo Hernandez, Kovacic, Isco, Ceballos, Bale, De Tomas, Mariano Diaz e James Rodriguez possono lasciare i blancos in questa finestra di mercato. La società madrilena deve assolutamente ufficializzare le cessioni per almeno 300 milioni di euro, il Fair Play finanziario incombe sugli spagnoli. James può andare al Napoli - si legge - ma anche altri club italiani si sono interessati a qualcuno di questi calciatori.