Marca - Zidane non è entusiasta all'idea di avere James: non perde occasione di farglielo capire

Zinedine Zidane non sembra entusiasta all'idea di avere James Rodriguez in organico. Lo scrive il portale Marca. Il colombiano, che si sta già allenando a Madrid con il kit ufficiale della squadra, attende una decisione del club sul suo futuro. James sa che potrebbe avere spazio dopo il ko di Asensio ma sa anche bene che Zidane non punta su di lui e non perde occasione nel ricordarglielo nelle interviste.