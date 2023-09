Marfella riparte dopo lo scudetto con il Napoli: nuova avventura in Campania

Non si ferma il mercato della Casertana, che dopo essere stata ripescata in Serie C continua il suo lavoro di allestimento di una rosa competitiva.

Non si ferma il mercato della Casertana, che dopo essere stata ripescata in Serie C continua il suo lavoro di allestimento di una rosa competitiva. Secondo quanto riportato da Sky nelle prossime ore sarà annunciato Davide Marfella, portiere attualmente svincolato ma che vanta il titolo di campione d'Italia in carica, visto che nell'ultima stagione ha vestito la maglia degli azzurri.