Mario Rui ai saluti: guadagna troppo e ci sono un paio di club interessati

Una delle cessioni ormai certe, per il Napoli, è quella di Mario Rui. Il terzino portoghese ha il contratto in scadenza nel 2025 ma guadagna oltre 2 milioni all'anno e per questo motivo è sul mercato. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che ci sono un paio di club interessati e tra questi il Galatasaray, ma bisogna aspettare perché ognuno avrà le proprie esigenze. La cessione non sarà imminente.