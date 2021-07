Mario Rui-Galatasaray, vertice a Istanbul con intermediario: portoghese è la prima scelta dei turchi

Sono ore importanti per quanto riguarda la trattativa che potrebbe portare Mario Rui al Galatasaray. Prosegue la trattativa con i turchi che hanno individuato nel portoghese il candidato numero uno per la corsia mancina. Previsti nuovi contatti e incontri tra le parti. A dare gli aggiornamenti, è il giornalista ed esperto di mercato, Niccolò Schira tramite Twitter: “L’intermediario Ludovic Fattizzo sarà oggi a Istanbul per incontrare il Galatasaray. Sta lavorando per l'affare riguardante Mario Rui. Il portoghese è la prima scelta di Gala come nuovo terzino sinistro”.

