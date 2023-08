Mario Rui, non c'è solo la Lazio: spunta altra ipotesi per l'addio

Mario Rui, futuro in bilico. Come scrive Repubblica, i colloqui tra De Laurentiis e il suo agente Mario Giuffredi non hanno portato al prolungamento

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Rui, futuro in bilico. Come scrive Repubblica, i colloqui tra De Laurentiis e il suo agente Mario Giuffredi non hanno portato al prolungamento di un anno del contratto del terzino portoghese (dal 2025 al 2026). Il giocatore ha comunicato la volontà di essere ceduto, qualora arrivassero offerte. La Lazio è da sempre in agguato: Sarri vorrebbe nuovamente il “professore” (il soprannome è di Luciano Spalletti) per aumentare la qualità dei biancocelesti. La valutazione del Napoli, però, è alta: De Laurentiis ha chiesto 20 milioni di euro. Potrebbe tornare nel mirino della Saudi League, interessata qualche settimana fa.

Vuoi seguire Tutto Napoli.net ma sei in vacanza? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).