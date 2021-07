Mario Rui via (per arrivare a Emerson), ma per il Galatasaray l'ostacolo è l'ingaggio alto

La situazione della fascia sinistra è legata anche al futuro di Mario Rui, scrive il Corriere dello Sport sottolineando che il portoghese è titolare di un contratto fino al 2025 e di un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro. E' questo - si legge - il vero ostacolo della trattativa con il Galatasaray, club interessato al profilo tecnico ma non a quello dello stipendio. Serve anche la cessione di Mario Rui per provare l'affondo per Emerson Palmieri.