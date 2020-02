Marolda: "Mertens vuole 5mln di bonus alla firma, il Napoli deve ricomprarsi il cartellino da lui"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Ciccio Marolda ha parlato del rinnovo di contratto di Dries Mertens: "Il Napoli ha aumentato la sua offerta per Mertens che ora però deve dare una risposta nel giro di un paio di settimane. L'offerta che ha ricevuto è del Monaco, lui chiede un bonus alla firma e ballano ancora 2-3mln di euro per arrivare all'accordo. Il Napoli col bonus alla firma per Mertens deve praticamente ricomprare il cartellino del giocatore che è in scadenza. La richiesta è di 5mln di euro per la firma, oltre ad un biennale da 5mln di euro ed il Napoli per ora è intorno ai 4-4,5mln".