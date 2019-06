Marolda scettico: "Spero che James non arrivi al Napoli, Milik fa il doppio dei gol..."

Ciccio Marolda, giornalista de Il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Crc soffermandosi sulle ultime novità in casa “Sarri è un professionista e come tale può fare le scelte che vuole. Del resto è stato anche chiaro, ma mi pare che vada al di fuori del binario della logica pensare sia un traditore. Fin quando non sarà ufficiale, meglio essere cauti, ma dalle informazioni che ho, Guardiola non ha mai parlato con Juventus e anzi, il fratello è indispettito da queste voci. Sarebbe pù divertente vedere Sarri sulla panchina della Juventus, ma non mi meraviglierei di vedere Guardiola. Ho una mia idea molto personale su Insigne: se arriva un'offerta consona, andrà via, ma per adesso non c'è né c'è la spinta del manager, che è lo stesso di Lozano, se quest'ultimo arrivasse a Napoli, sarebbe in rivalità con Insigne. Il mercato e i prezzi li fissano chi compra e non chi vende, ma non credo che sia molto lontano dai 80 milioni. James Rodriguez al Napoli? Spero non arrivi, andando controcorrente. Attaccante importantissimo, ma Milik fa il doppio dei gol, noi abbiamo bisogno di uno che faccia più gol di Milik e nell'ultima stagione ha saltato 12 partite, l'anno prima 9, è integro fisicamente?”.