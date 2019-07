Marotta ancora su Icardi: "Ci siamo espressi in modo esplicito, è un nostro giocatore..."

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a margine del sorteggio dei calendari per la nuova stagione, soffermandosi anche sul mercato: "Alla quarta giornata il derby? Viene nel momento giusto, c'è un po' di rodaggio".

Il lavoro di Conte? "Le premesse sono positive per il lavoro svolto fino a questo momento da Conte. Manca ancora qualcosa per completare la rosa, ma siamo fiduciosi e lo faremo nel migliore dei modi".

Aggiornamenti per Lukaku e Dzeko? "Noi sappiamo che dobbiamo completare la rosa e farlo velocemente, perché giustamente il nostro allenatore reclama una rosa al completo in modo da poter portare avanti il proprio lavoro. Sui nomi non mi sbilancio, il mercato ancora non è entrato nel vivo. Vediamo un po' in questi giorni cosa riusciamo a fare".

I tempi per Icardi? "E' un nostro giocatore, come altri. Su di lui ci siamo già espressi in modo esplicito. Oggi siamo concentrati non solo su questa cosa ma anche sui giocatori in entrata per completare la rosa".