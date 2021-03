Marsiglia, due affari a costo zero stuzzicano la Serie A: anche il Napoli vigile

Continuano ad aumentare i corteggiatori di Jordan Amavi. Il terzino sinistro dell'Olympique Marsiglia, in scadenza di contratto a giugno, piace in Italia, ma anche in Inghilterra ci sarebbero diverse società interessate. Secondo La Provence, nelle prossime settimane potrebbe aprirsi una vera e propria asta sia per lui che per Florian Thauvin, altro pezzo pregiato del club francese in scadenza di contratto. Sui calciatori resta vigile anche il Napoli, che nelle scorse settimane si è interessato al profilo di Amavi e Thauvin.