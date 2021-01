Marsiglia-Milik, Ceccarini: "Bisogna vedere cosa ne pensa il polacco, non escludo niente"

Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw Radio ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Marsiglia-Milik? Bisogna vedere cosa ne pensa Milik di questa cosa, li avrebbe più possibilità di giocare rispetto all'Atletico dove c'è Suarez. Ma quanto è disposto a spendere il Marsiglia? La richiesta del Napoli è ferma sui 15 mln e ad oggi non calerà, il Napoli tenterà di monetizzare al massimo questa operazione. Io non escludo niente sul futuro di Milik, può succedere di tutto, non è da escludere nemmeno che alla fine resti".