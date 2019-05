Martino su Quagliarella: "Era ora, lo dico da tempo! Se ADL parla in quel modo c'è già qualcosa...."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista e radiocronista Carmine Martino ha parlato del possibile ritorno di Fabio Quagliarella dopo le parole di Aurelio De Laurentiis: "Era ora! Lo dico da tempo. Se ADL parla in quel modo, non credo siano solo voci. E' stato affrontato il discorso del suo ritorno evidentemente anche tecnicamente con l'allenatore. Quagliarella può essere davvero il partner giusto per Milik. Fabio può dargli fiducia, sicurezza, con lui l fianco di Milik crescerebbe anche il polacco".