Martorelli: "Lobotka può dare al Napoli ciò che manca, ma Giuntoli sa guardare oltre..."

Il noto agente Giocondo Martorelli ha concesso una lunga intervista a Tmw, soffermandosi anche sul possibile approdo di Lobotka al Napoli: "È un giocatore che può dare al Napoli proprio quello che manca adesso. Sono partiti Diawara e Rog, ma il solo arrivo di Elmas in estate ha fatto sì che in mediana si sentisse l'assenza di almeno un calciatore. Con Lobotka Gattuso avrebbe più scelte, ma non escludo delle sorprese anche in ottica Napoli. Giuntoli è un altro dirigente che sa guardare oltre l'immediato, penso per esempio all'operazione Amrabat: se i partenopei riusciranno a prenderlo per l'estate, realizzeranno un colpo davvero importante. Il centrocampista del Verona può crescere ancora tanto da qui a maggio secondo me".