Mathias Olivera, pronto un investimento da 14mln: spunta l'ingaggio del calciatore

Il Napoli è vicino all'acquisto di Mathias Olivera, terzino sinistro attualmente in forza al Getafe. Le cifre vengono specificate dal Corriere del Mezzogiorno: "Mathias Olivera del Getafe è il grande obiettivo per la fascia sinistra; è pronto un investimento da fare in estate di 14 milioni, bonus compresi, e un ingaggio di 1,5 a stagione".