Matthaus incorona Szoboszlai: "Gioiello nel mirino di tutti i top club europei, Bayern compreso"

Lothar Matthaus, ex giocatore di Inter e Bayern Monaco, intervistato da Munchner Abendzeitung, ha parlato di Dominik Szoboszlai, talento ungherese seguito quest'estate dal Napoli: "È un gioiello, un ragazzo di valore come Kai Havertz. In Ungheria è già paragonato al grande Ferenc Puskás. Davvero un grande giocatore che a volte agisce al centro e a volte fa l'esterno offensivo. Potrebbe trasferirsi all'RB Lipsia a gennaio, ma sono convinto che tutti i migliori club europei lo abbiano in lista, compreso il Bayern Monaco".