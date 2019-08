Matthäus su James: "Gioca solo da 10, ma lì è come Messi. Ha bisogno di Ancelotti! Al Bayern ricordo che era in un angolo..."

Intervistato dal quotidiano As, l'ex giocatore Lothar Matthäus ha parlato anche di James: "È un grande giocatore e mi piace molto, ma ha bisogno dell'allenatore giusto e della giusta posizione in campo. Né il Bayern né il Real Madrid giocano con un 10 e lui non può suonare in una band, deve farlo al centro. Con Zidane e Kovac non c'è posto per James. E' uno che sembra a disagio quando non è nella sua posizione. Ad esempio in Colombia gioca dietro l'attaccante e fa quello che vuole, come fa solo Messi a Barcellona, ma pochi giocano con quel ruolo.

Sull'esperienza al Bayern: "Sembra un ragazzo eccezionale e ha una famiglia formidabile, ma sì, si sentiva un po' fuori. Ad esempio, quando il Bayern ha vinto il campionato, abbiamo cenato per festeggiare tutti insieme ed è stato messo da parte in un angolo, lontano dal resto della squadra. Non si è connesso. Non l'ho visto felice. Quasi non ha celebrato il titolo ed è stato da parte per due o tre ore. Kovac inoltre non aveva bisogno di un giocatore come lui e l'avevo già intuito. È un giocatore eccellente, ma non ha posto nella maggior parte delle squadre europee. Il Napoli sarebbe una buona opzione per lui con Ancelotti come allenatore che lo libererebbe".