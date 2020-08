Maxi-affare Napoli-Roma, previsto incontro a Milano: Milik è la tessera decisiva per Dzeko alla Juve

Il Napoli sta lavorando ad un grosso affare di mercato con la Roma. Arkadiusz Milik, Cengiz Under, forse Alessio Riccardi e non solo potrebbero essere i protagonisti della vicenda. Secondo Tuttosport, è previsto un incontro a Milano tra i due club ma di scontato non c'è nulla. Il bomber polacco non è convinto al 100% della destinazione giallorossa, inoltre tra le società non c'è ancora l'intesa totale su questa maxi-operazione. Intanto la Juventus osserva: per arrivare al romanista Edin Dzeko è proprio Milik la tessera fondamentale del puzzle.