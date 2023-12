Mazzarri ha già dato pubblicamente il via libera all'addio di Elmas: parole chiarissime

"Dico la verità, dopo lo Scudetto se qualcuno ha la faccia di andar via, io sono per farli andare via. Poi la società spiegherà certe scelte o meno".

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it "Dico la verità, dopo lo Scudetto se qualcuno ha la faccia di andar via, io sono per farli andare via. Poi la società spiegherà certe scelte o meno", ha detto Walter Mazzarri che ieri sera, dopo la sconfitta interna contro il Frosinone, ha dato praticamente il via libera alla cessione di Eljif Elmas, sempre più vicino al Lipsia. Le sue parole sono state chiare, cristalline. Un messaggio alla società, sicuramente. E chissà che la questione non possa coinvolgere anche altri azzurri, visto che l'allenatore di San Vincenzo non si riferiva soltanto al centrocampista macedone.