Mazzarri sincero sul mercato: "Io sono per far andare via chi vuole andare..."

Nella conferenza stampa dopo l'eliminazione col Frosinone, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato anche dei possibili movimento di mercato a gennaio.

Ha parlato con la società per il mercato? Elmas andrà via?

"Io le valutazioni le faccio con la società, poi loro spiegheranno. Di sicuro qualcosa andrà fatto, a centrocampo va via intanto uno come Anguissa (Coppa d'Africa, ndr), poi se ci sono altre cessioni la società interverrà per sostituirli. Poi vediamo in altri reparti, io dico la verità, dopo lo Scudetto se qualcuno che gioca poco ha la faccia di andar via, io sono per farli andare via e far venire forze fresche più motivate. Lo dico. Poi la società spiegherà a voi certe scelte, se le farà o meno".