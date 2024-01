Mazzarri vuole centrocampisti pronti: si studiano tre colpi dalla Serie A

Non solo Lazar Samardzic, il Napoli va a caccia anche di un altro rinforzo a centrocampo, visto che la coperta è corta con l'assenza di Anguissa.

L'edizione odierna di Tuttosport fa tutti i nomi seguiti dal club azzurro: "I nomi di Hojbjerg del Tottenham (chiesti 25 milioni per il danese) e Soumaré del Leicester (ma è in prestito al Siviglia) sembrano essere stati momentaneamente congelati.

Il coach livornese vorrebbe elementi che già conoscano il campionato per entrare immediatamente in campo al top e, soprattutto per la sostituzione di Anguissa, i nomi sui quali De Laurentiis potrebbe puntare sono quelli di Adrian Tameze, Antonin Barak e Sasa Lukic", si legge sul quotidiano piemontese.