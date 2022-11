Mazzocchi ko e c'è il Napoli per il futuro: la Salernitana pensa al sostituto

L'infortunio di Pasquale Mazzocchi si è rivelato più grave del previsto e ciò spingerà la società a intervenire

L'infortunio di Pasquale Mazzocchi si è rivelato più grave del previsto e ciò spingerà la società a intervenire per inserire in rosa un calciatore altrettanto valido e che, magari, potrà essere a disposizione già dalla partita contro il Milan. Il presidente Danilo Iervolino e il direttore sportivo Morgan De Sanctis si sono confrontati in mattinata concordando su un aspetto: a destra può giocare senza problemi Candreva, c'è sempre Sambia che aspetta la sua opportunità e Bradaric, in carriera, ha ricoperto quel ruolo con discreti risultati. Ragion per cui si acquisterà ma senza farsi prendere dalla fretta pur consapevoli che Mazzocchi, nella migliore delle ipotesi, rientrerà a marzo inoltrato e avrà bisogno di altre 2-3 settimane per ritrovare una condizione accettabile tale da essere convocabile.