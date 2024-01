Mazzocchi libera Zanoli: da oggi il terzino destro può partire

Da oggi ogni giorno è buono per la cessione di Alessandro Zanoli, probabilmente in prestito e non a titolo definitivo

Da oggi ogni giorno è buono per la cessione di Alessandro Zanoli, probabilmente in prestito e non a titolo definitivo. E' la giornata della firma e di tutti gli annunci dell'arrivo di Pasquale Mazzocchi a Castel Volturno, proprio per questo da oggi il classe 2000 potrà partire. Lo conferma Sky Sport, facendo sapere che l'esterno ex Salernitana sarà un'alternativa sulla fascia destra di Mazzarri (ma eventualmente anche su quella sinistra), nella casella del vice Di Lorenzo. Che sarà lasciata libera proprio da Zanoli, sui cui in pole c'è sempre il Genoa.