Mazzocchi-Napoli, da Salerno: “Un rimpianto, in estate valeva oltre 10mln”

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

L'addio di Pasquale Mazzocchi è il primo probabilmente di una lista discretamente lunga in questo mercato invernale della Salernitana. Un addio che da una parte non desta stupore, scrive Tuttosalernitana, la situazione di Mazzocchi era chiara già da quest'estate. Quando il calciatore era al centro dell'attenzione di molte squadre, complice la super stagione fatta agli ordini di Nicola prima e Paulo Sousa poi. La cessione dunque potrebbe lasciare anche un pò di amaro in bocca ora come ora, visto che quest'estate si parlava di cifre ben più grosse, che potevano creare una plusvalenza migliore al club del patron Iervolino. Infatti Mazzocchi si unisce al Napoli per una cifra attorno ai tre milioni, nulla in confronto ai 5/10 che si chiedeva per il calciatore quest'estate.

Un rimorso per la società granata? Probabile. Ma si era fatta una scelta ben decisa tenendo in squadra uno degli uomini più simbolici dell'era moderna in Serie A per i granata. Una scelta sicuramente non da criticare, che però ripetiamo, lascia l'amaro in bocca perché il mercato di gennaio ha svalutato molto un calciatore che non vale solo tre milioni. Ma non ci si può lamentare, perché il Napoli era partito con intenzioni e cifre molto più basse e dunque essere riusciti a tirare fuori questa cifra è una buona speranza. Conclude il portale di Salerno.