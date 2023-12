Mazzocchi-Napoli, ma Zanoli rifiuta la Salernitana: spunta un altro scambio

Piace al Napoli, per esempio: i granata avevano chiesto in cambio il collega di reparto in azzurro Alessandro Zanoli (23 anni)

Pasquale Mazzocchi è in uscita dalla Salernitana. Piace al Napoli, per esempio: i granata avevano chiesto in cambio il collega di reparto in azzurro Alessandro Zanoli (23 anni) ma il calciatore ha rifiutato la destinazione.

Il club granata potrebbe quindi dirottare su uno scambio alla pari con Diego Demme (32), centrocampista che non ha ancora nessuna presenza in prima squadra con i campani. Dovranno nel caso battere la concorrenza dell'Hellas Verona, che in cambio al Napoli propone un vecchio pallino come Marco Davide Faraoni (32). Lo scrive il Corriere dello Sport.