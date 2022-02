Mbappé alle firme con il Real Madrid: retroscena e le cifre monstre dell'affare

Kylian Mbappé ha trovato l'accordo e diventerà un nuovo giocatore del Real Madrid nella prossima estate. Dopo le offerte dell'agosto scorso, con il golden boy francese che voleva salutare il Paris Saint Germain, Florentino Perez è sceso in campo sin dallo scorso dicembre per trovare un accordo con il giocatore e con la famiglia che ne cura gli interessi. Fonti vicine ai Blancos parlano di un contratto già firmato da qualche settimana, al primo giorno di contrattazioni aperte per gli svincolati in scadenza a giugno, per anticipare tutti. L'idea del Real Madrid era però quella di tenere segreto l'accordo almeno finché c'era la possibilità di un incrocio in Champions con il PSG, poi certificato con i sorteggi di Nyon.

Cinque anni a salire.

Di fatto Mbappé andrà a prendere il posto lasciato libero da Cristiano Ronaldo nell'ideale del Real Madrid, andando a percepire uno stipendio vicino a quello del portoghese al momento del suo addio alla Casa Blanca. Economicamente si parla di uno stipendio nella regione appena superiore ai 25 milioni, percependo 30 milioni nell'ultimo anno. La durata sarà quinquennale, fino al 30 giugno del 2027. Ci sono due retroscena, il primo è che il padre voleva assolutamente vedere il proprio figlio giocare con la maglia del club più prestigioso del mondo.

Percentuale sulle magliette?

Nel tira e molla c'è stato il premio per la firma, ancora sconosciuto, ma che dovrebbe essere superiore a un'annualità (nella regione dei 40 milioni). Ma è un costo preventivato e che Perez sapeva esattamente di dovere sostenere. Non è un problema, visto che un anno fa erano messi in conto 180 milioni di spesa - le percentuali per la procura sono intorno al 10%, solitamente, quindi 18 - e quindi era un affare da oltre 200 milioni. Nel primo incontro la famiglia Mbappé avrebbe chiesto anche una percentuale sulle magliette venduta, con una risposta assai secca da parte del presidente Perez, non intenzionato a scendere a patti per qualsiasi cosa. Poco male: Mbappé salirà sul podio dei giocatori più pagati al mondo, insieme a Messi e Neymar.