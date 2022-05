Mbappe, in Francia danno ormai per fatto il suo rinnovo col PSG: "Il denaro vince"

In Francia sembrano ormai esserne certi: il francese firmerà un nuovo contratto col PSG e rinuncerà al grande sogno di vestire la maglia del Real Madrid.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

"Money talks (and wins)". Così il noto giornalista francese Romain Molina ha annunciato su Twitter, seppur indirettamente, il rinnovo imminente di Kylian Mbappé col Paris Saint-Germain. Almeno per quest'estate. In Francia sembrano ormai esserne certi: il francese firmerà un nuovo contratto col PSG e rinuncerà al grande sogno di vestire la maglia del Real Madrid.