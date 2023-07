Mbappé, niente tournée in Giappone? La mossa del PSG per mettergli pressione

In casa Paris Saint-Germain tiene banco il futuro di Kylian Mbappé.

In casa Paris Saint-Germain tiene banco il futuro di Kylian Mbappé. Il 17 luglio l'attaccante francese si unirà ai compagni per iniziare la preparazione e cinque giorni più tardi il club francese volerà in Giappone per la tournée estiva. Come riporta Sport il PSG potrebbe decidere di lasciare Kylian Mbappé a Parigi durante la tournée estiva. Un'ultima misura di estrema pressione per costringere Kylian a fare la sua scelta. O prolungare il suo contratto o accettare di andarsene quest'estate.